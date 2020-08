OK.EWO Briefwahlantrag

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINES WAHLSCHEINS

für die Kommunalwahlen und/oder die Integrationsausschusswahl am 13. September 2020 - für Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind - - für Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind -

Bitte nur ausfüllen und absenden, wenn Sie nicht in Ihrem Wahlraum, sondern in einem anderen Stimmbezirk des Rhein-Kreis Neuss oder wenn Sie durch Briefwahl wählen wollen.

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen wird grundsätzlich an Ihre in der Wahlbenachrichtigung angegebene Wohnadresse versandt. Falls Sie die Zusendung der Wahlunterlagen an eine abweichende Adresse wünschen, markieren Sie bitte "abweichende Versandanschrift" und geben Sie diese Adresse im Online-Formular an.

Bitte beachten Sie die Postlaufzeiten bei Ihrer Beantragung.

Ihre Daten werden gemäß §13 Abs. 7 Telemediengesetz (TMG) gegen Kenntnisnahme von Dritten durch eine 128-Bit-Verschlüsselung geschützt.

Gemäß § 19 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung NRW können Wahlscheine nur bis 11. September 2020 um 18:00 Uhr beantragt werden.